Dragon Ball FighterZ - Beta könnte aufgrund von Netzwerkproblemen verlängert werden

Aufgrund von Netzwerkproblemen könnte die Open Beta zu Dragon Ball FighterZ verlängert werden. Bandai Namco hat innerhalb einer Stellungnahme auf die derzeitigen Verbindungsprobleme reagiert und Besserung versprochen.

Vorbesteller konnten bereits am vergangenen Samstag auf der PlayStation 4 sowie der Xbox One die Beta zu dem Beat'em-up Dragon Ball FighterZ starten, während alle anderen Spieler einen Tag später am Sonntag Zugang zu dem Titel erhielten.

Beta könnte verlängert werden

Allerdings kam es im Rahmen der Testphase zu Verbindungsproblemen, weshalb sich zahlreiche Spieler nicht mit den Servern verbinden konnten. Da die Beta am kommenden Dienstag, den 16. Januar um 09 Uhr, bereits wieder vorbei sein wird, denkt Bandai Namco nun über eine Verlängerung der Open Beta nach. Auf Facebook hat das Unternehmen mittlerweile eine offizielle Stellungnahme veröffentlicht und bittet darin um Geduld, bis das nächste Serverupdate aufgespielt ist.

"Liebe Dragon Ball FighterZ Spieler, danke für euer wertvolles Feedback und die Zeit, die ihr in die Dragon Ball FighterZ Open Beta gesteckt habt.

Unser Team arbeitet dauerhaft an einer Lösung, manche Probleme können jedoch nicht so kurzfristig behoben werden. Daher bitten wir euch bis zum nächsten Serverupdate um Geduld.

Die aktuelle Open Beta wird online und verfügbar bleiben, damit die Spieler, die sich einloggen können, das Spiel weiterhin genießen können.

Sollten wir trotz aller Mühe keine zufriedenstellende Lösung innerhalb eines angemessenen Zeitraums finden, werden wir darüber nachdenken, die Open Beta von Dragon Ball FighterZ zu verlängern. Danke für euren anhaltenden Support."

Dragon Ball FighterZ erscheint am 26. Januar 2018 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One.