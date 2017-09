Dragon Age - Neuer Teil bestätigt und es wird nicht Dragon Age 4

Der Creative Director der Dragon Age-Serie hat sich jüngst über Twitter zu Wort gemeldet. Mike Laidlaw spielte eine essenzielle Rolle bei der Entwicklung von Titeln wie Mass Effect, Jade Empire oder gar Sonic Chronicles: The Dark Brotherhood. Der Creative Director, der sich unter anderem für Dragon Age: Inquisition verantwortlich zeigt, hat nun tatsächlich ein paar Worte zu einem neuen Dragon Age verloren.

Mike Laidlaw, der bereits vor einiger Zeit enthüllte, dass sie im Hause BioWare bereits an zwei neue Spiele der Marke arbeiten würden, was zumindest die hypothetische Story anbelangt, geht nun näher ins Detail:

There is a "Dragon Age" project happening. It is not confirmed as the fourth main game in the series. Many sites have run with the rumor. https://t.co/IVt67dFmYJ