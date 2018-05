Dragon Age 4 - Synchronaufnahmen sollen gestartet sein

Vor einiger Zeit hat EA die Entwicklung von Dragon Age 4 offiziell bestätigt. Dabei soll der Fokus auf sogenannte "Live-Elemente" liegen. Wie das im Detail aussieht, erfahrt iher hier:

Dragon Age 4 Neuer Teil offiziell bestätigt

Der Name des neuen Ablegers ist zwar noch nicht offiziell bekannt, doch nun hat sich der Synchronsprecher und Schauspieler Greg Ellis zu Wort gemeldet. Er hat in der Vergangenheit bereits dem Charakter Cullen (Dragon Age: Inquisition) seine Stimme verliehen. Via Twitter hat er bestätigt, dass die Arbeiten an der Synchronisation des Spieletitels begonnen haben. Das könnte bedeuten, dass der Stand der Entwicklung schon weiter fortgeschritten ist, als man bislang angenommen hatte.

Non disclosure agreements are a triptych of company, artist & fandom.

The company wants to grow excitement, the artist wants to placate the fervent fandom. The ultimate industry fan tease.



I’m currently working on an iconic video game series. The company’s name begins with ‘B’