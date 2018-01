Dragon Age 4 - Neuer Teil offiziell bestätigt

Electronic Arts hat die Entwicklung eines neuen Dragon Age offiziell bestätigt. Mark Darrah dient abermals als ausführender Produzent. Aktuell sei allerdings nur ein kleines Team am Spiel beteiligt.

Fans von Dragon Age dürfen sich über einen neuen Teil der Reihe freuen. Publisher Electronic Arts hat nun offiziell bestätigt, dass ein brandneues Dragon Age-Spiel in Entwicklung sei.

Executive Producer Mark Darrah wird abermals an der Entwicklung beteiligt sein, arbeitet allerdings parallel auch an Anthem. Er sei zukünftig für beide Franchises verantwortlich, ließ er auf Twitter verlauten.

Anthem und Dragon Age gleichzeitig

Bereits im Mai 2017 wurde bekannt, dass BioWare heimlich an einem neuen Dragon Age arbeitet. In einem Interview erklärte Gast-Autor Alexis Kennedy sein Mitwirken an einem neuen Teil.

Darrah zufolge sei BioWare bereits „hart am Arbeiten“, um sowohl Anthem als auch Dragon Age fertig zu stellen. Kotaku berichtet jedoch, dass aktuell nur ein kleines Team an der Entwicklung beteiligt sei.

Viel Geschichte, aber auch was Neues

Es ist nicht zu erwarten, dass der nächste Ableger „Dragon Age 4“ heißen wird. Mit Dragon Age: Inquisition und Dragon Age: Origins wich BioWare bereits mehrfach von einer Nummerierung ab.

Kotaku zufolge soll der nächste Teil weiterhin einen großen Fokus auf Charaktere und Geschichte legen. Allerdings lege man den Fokus auch auf „Live“-Elemente - wie auch immer das letztendlich aussehen wird.

