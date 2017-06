Dragon Age 4 - Fortsetzung ist bereits in Entwicklung

Der britische Autor und Game-Designer Alexis Kennedy hat nun in einem aktuellen Interview mit Eurogamer bestätigt, dass er als Schreiber an Dragon Age 4 beteiligt ist und sich das Spiel bereits in der Entwicklungsphase befindet. Kennedy arbeitet seit letztem Jahr als Gast-Schreiber für den kanadischen Entwickler BioWare und durfte bisher nicht offen darüber sprechen, mit welchem Projekt er sich momentan beschäftigt.

In letzter Zeit häuften sich jedoch Hinweise, die auf einen neuen Teil der Dragon Age-Reihe anspielten. Insbesondere die Twitter-Posts von Executive Producer Mark Darrah animierten seine Follower dazu, über einen möglichen vierten Dragon Age-Teil zu mutmaßen.

Im Februar verfasste Darrah dann einen Tweet, der Alexis Kennedy willkommen heißen sollte und beinahe unmissverständlich klar machte, woran der britische Schreiber zukünftig arbeiten würde.

Great now I have to figure out how to work "Worldbuilding" into all my conversations with Alexis.



Welcome to Dragon Age! https://t.co/yTVS4g7TgJ