Dragalia Lost - Nintendo kündigt neues Action-RPG an!

Nintendo und Cygames teilen eine Vision, die ein neues Action-RPG hervorbringen soll. Das Unternehmen hat ein neues Spiel für die mobile Sparte angekündigt.

Nintendo hat offiziell bestätigt, dass sie an einem neuen Rollenspiel namens Dragalia Lost arbeiten. Hierbei handelt es sich um eine neue Marke für die mobile Sparte.

Viele Details liegen noch nicht vor, allerdings wurde ein grober Zeitraum für den Release genannt. So soll das neue Spiel bereits in diesem Sommer erscheinen. Allem voran soll der Release in Asien erfolgen, dann in Nordamerika und Europa. In der Bekanntgabe lautet es wie folgt:

"Dragalia Lost ist die geteilte Vision einer neuen Spielerfahrung mit weltweitem Anklang."

Dragalia Lost wird beschrieben als "ganz neue Action-RPG-Applikation". Cygames entwickelt das Spiel und Nintendo tritt hier als Co-Entwickler aufs Feld. Das neue RPG wird demnach in Zusammenarbeit mit Cygames produziert, die sich bereits für Granblue Fantasy oder das digitale Kartenabenteuer Shadowverse verantwortlich zeigen. Im Rahmen der Zusammenarbeit hat Nintendo fünf Prozent der Aktienanteile von Cygames übernommen.

Der Release wird aller Voraussicht nach für Android und iOS erfolgen, wie es bei allen Mobile-Titeln wie Super Mario Run oder Animal Crossing: Pocket Camp aus dem Hause Nintendo der Fall gewesen ist. Nachfolgend haben wir den ersten Teaser-Trailer zu Dragalia Lost eingebunden.

