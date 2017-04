Dota 2 - Ranked Matches bald nur mit bestätigter Telefonnummer

Das beliebte MOBA Dota 2 aus dem Hause Valve wird zukünftig eine bestätigte Telefonnummer benötigen, damit sich gewertete Spiele starten lassen. Dafür bekommt man jetzt zwei Wochen Zeit.

Wir kennen es alle: Man möchte ein gemütliches Ründchen seines Lieblings-MOBAs spielen und ein Mitglied des eigenen oder gegnerischen Teams nimmt einem aufgrund eines Zweitaccounts, das Spielvergnügen. Der Entwickler Valve will jetzt gegen diese sogenanten Smurf-Accounts vorgehen und wählt für sein Produkt Dota 2 eine bisher unbekannte Methode: Die Bestätigung einer gültigen Telefonnummer.

Während es in der Vergangenheit schon durchaus möglich war, den Steam-Account mit der eigenen Rufnummer zu verknüpfen, wird eine Verbindung mit dem Dota-Account jetzt für Ranglisten-Spiele Pflicht. Dabei ist Valve bewusst, dass sie die Verwendung von mehreren Accounts dadurch nicht verhindern können, jedoch dürfte die Änderung für eine signifikante Verminderung solcher Fälle sorgen.

"Dann ändere ich halt einfach meine Nummer"

Man hat zwar die Möglichkeit, eine Nummer aus dem Account zu löschen, diese wird aber erst nach drei Monaten wieder für einen anderen Account freigegeben. So ist einerseits sichergestellt, dass Spieler eine neue und reale Nummer angeben können und andererseits wirkt es einem fröhlichen Hin- und Hergewechsel entgegen.

Schonfrist

Wer jetzt Sorge hat, dass ab sofort keine Ranked-Matches mehr spielbar sind, kann beruhigt werden: Valve gibt den Spielern eine Schonfrist von zwei Wochen, in der ihnen ermöglicht wird, die Daten zu hinterlegen. Ab dem 4. Mai endet diese und die neue Regelung tritt in Kraft.

Weitere Änderungen

Das Matchmaking-Update sorgt für weitere Anpassungen, die jedoch nicht so extrem ins Auge stechen. So sind ab sofort wieder Warteschlangen für Solo-Spieler verfügbar. Jeder Spieler, der diese Option anwählt, wird mit weiteren Solo-Spielern in einen Topf geworfen, sodass keine vorher erstellten Teams auf Einzelkämpfer treffen.

Des Weiteren gilt, dass wenn die Solo-Wertung eines Spielers höher als die seines Teams ist, erhöht sich die Wertung des Teams für das jeweilige Match. Die Suche versucht also einen Gegner zu finden, dessen Elo zwischen der des Teams und des Spielers liegt.

Die komplette Liste der Änderungen lest ihr im Dota 2-Blog

Seitenauswahl

Infos zu Dota 2

Dota 2 - Patch 6.86 bringt neuen Helden, Map, Skills, Sets, Items - alle Infos Endlich ist es soweit - Patch 6.86 für die Free2Play-MOBA Dota 2 hat seine offiziellen Patchnotizen erhalten und die haben es mächtig in sich. Das Update bringt den neuen Helden Arc Warden, ...

Dota 2 - Teaserseite kündigt gewaltigen Patch 6.86 für "sehr bald" an Nachdem das Fall Major in Frankfurt abgeschlossen ist und weitere Turniere erfolgreich über die Bühne gegangen sind, ist es für das Entwicklerteam hinter der MOBA Dota 2 nun an der Zeit, den ...

Siehe auch: dota 2