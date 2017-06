Dota 2 - MOBA erhält exklusive Koop-Kampagne

MOBAs leben normalerweise von dem Kampf zwischen zwei Teams. Spieler, die den neuen Battle Pass erwerben, bekommen erstmals eine Koop-Kampagne, bei der gegen NPC-Horden in die Schlacht gezogen wird.

Das MOBA Dota 2 von Valve wird bald einen neuen Modus erhalten, der die Möglichkeit zum gemeinsamen Kämpfen gegen KI-Gegner ermöglicht. Die Kampagne mit dem Namen Slitbreaker wird in zwei Teile aufgesplittet, wobei der erste Teil schon in diesem Monat veröffentlicht werden soll.

Siltbreaker führt euch mit bis zu drei weiteren Gefährten in die Tiefen des Dark Reef, wo ihr massig Monster besiegen, Fallen überleben und anderen Schrecken gegenüber treten müsst. Nur im Team seid ihr in der Lage, die Kampagne zu überstehen.

Bei jedem Versuch der Kampagne erhaltet ihr Erfahrungspunkte, die wiederum an einem Glücksrad genutzt werden können. Als Preise sind bisher nur ein exklusiver Wüstensande Baby Roshan und auf Level 165 ein XP-Boost bekannt.

Die Kampagne wird jedoch nicht für alle Spieler verfügbar sein und steht nur den Käufern des sogenannten Battle Pass zur Verfügung, der in der günstigsten Variante 9,99$ kostet. Die Besonderheit dieses Passes ist, dass 25% des gesammelten Geldes direkt in den Gewinntopf des großen Dota 2-Events 'The International' wandert. So wird für die Teams ein großer Anreiz geboten, an den Meisterschaften teilzunehmen.

Mehr Infos zu den Inhalten von Slitbreaker erhalten wir spätestens, wenn die Kampagne endgültig an den Start geht.

