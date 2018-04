DOOM - Wird Bethesda auf der E3 2018 einen Nachfolger ankündigen?

Laut einer Aussage von PR-Sprecher Pete Hines von Bethesda könnte im Rahmen der vor uns liegenden E3 2018 ein neuer Doom-Ableger angekündigt werden.

Die kommende Spielemesse E3 2018 in Los Angeles rückt immer näher und damit vermehren sich auch nach und nach die Gerüchte um spannende Neuankündigungen. Ein heißer Kandidat könnte möglicherweise der brandneue Ableger der Ego-Shooter-Reihe Doom sein.

Die E3-Vorbereitungen laufen

PR-Sprecher Pete Hines sprach innerhalb eines Interviews unter anderem über die internen Vorbereitungen von Bethesda auf die E3 2018 und nutzte bei seiner Formulierung einige Worte, die vor allem Doom-Fans die Ohren spitzen lassen sollte.

"Ich kann nicht verraten, was wir ankündigen werden und wann entsprechende Spiele erscheinen. Aber ich kann sagen, dass es auf der E3 viele neue Dinge gibt, über die wir sprechen werden. Ob das den Leuten bewusst ist oder nicht, die E3-Zeit ist für uns die Hölle auf Erden. Wir stecken gerade erst mitten in den Arbeiten und der Planung all dieser Inhalte, aber ich bin wirklich aufgeregt."

Weiterhin heißt es: "Ich denke, wir haben eine Menge Sachen, die den Leuten gefallen werden." Laut Hines soll es sich dabei um "eine große Mischung von Sachen" handeln, die nicht wie alle anderen Spiele oder Genres sind. "Es wird viele Dinge in vielen verschiedenen Bereichen geben und hoffentlich ist da für jeden etwas dabei."

Die Hölle auf Erden

"Hölle auf Erden" könnte eine Anspielung auf einen neuen Ableger der Reihe sein. Schließlich spielt die Hölle in den Titeln eine wichtige Rolle. Außerdem trägt der zweite Teil von 1994 den Namen Doom 2: Hell on Earth. Nach dem Reboot der Reihe und der einfachen Bezeichnung "Doom" könnte es tatsächlich sein, dass Bethesda eine Neuauflage des zweiten Teils plant oder zumindest einen neuen Ableger im Rahmen der E3 2018 ankündigen wird. Spätestens im Juni werden Bethesda und Pete Hines das Geheimnis sicherlich lüften. So lange müssen wir uns wohl oder übel noch gedulden.