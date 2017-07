DOOM - Update 6.66 bringt Preissturz und alle DLCs werden kostenlos

DOOM erhält abermals ein umfangreiches Update. Allem voran werden alle DLCs kostenlos und der Preis wird rapide gesenkt, um den Spielern die ultimative Action-Shooter-Erfahrung zu liefern.

Der Release von DOOM liegt nun über ein Jahr zurück. Die Verantwortlichen bei id Software und Bethesda werkeln immer noch fleißig am Action-Shooter und versorgen den Titel mit regelmäßigen Updates.

Jüngst dürfen sich die Spieler über das Update 6.66 freuen, das scheinbar direkt aus der Hölle stammt. Der Patch fährt kleinere Verbesserungen für den Multiplayer-Modus und SnapMap auf. Außerdem gibt es diverse Bug-Fixes. Im Detail bedeutet das auch ein neues Runensystem, ein besseres UI und Spielerinformationen.

Wichtig ist, dass alle Multiplayer-DLCs fortan für alle Spieler freigeschaltet sind. Das bedeutet im Umkehrschluss: Es gibt kein Season-Pass mehr! Somit erhaltet ihr alle neun Karten, drei zusätzliche Waffen und diverse Dämonen zum Standard-Multiplayer dazu. Zusätzlich gibt es ein überarbeitetes Fortschrittsystem, das fortan an Stufen und Herausforderungen gebunden ist.

Free Weekend & Preissenkung

DOOM wird ein "Free Weekend" erhalten, das am 20. Juli auf gängigen Plattformen abgehalten wird. Auf der Xbox One und am PC darf ab 19:00 Uhr MESZ reingespielt werden. Die PS4-Version steht am 27. Juli ab 18:00 MESZ kostenlos zur Verfügung.

Um das Update abzurunden, gibt es einen reduzierten Preis, der sich auf die digitale Version des Titels bezieht. Für schlappe 14,99 Euro bekommt ihr das ganze Rundumpaket mit allen DLCs, SnapMap und der immersiven Singleplayer-Kampagne.

