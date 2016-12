Das Remake zu DOOM erhält in regelmäßigen Abständen Updates, um die Spieler auch nach dem Release noch mit frischen Inhalten bei der Stange zu halten. So wurde jüngst der Spielmodus "Teuflischer Lauf" implementiert und ein weiterer Multiplayer-DLC steht vor der Türe.

Parallel dazu ist nun eine Dokumentation namens "DOOM Resurrected" im Netz aufgetaucht. Die Mannen von Noclip haben diesbezüglich eine umfangreiche Recherche zum FPS-Klassiker angestellt. In ihrer Doku sprechen die Jungs mit den Entwicklern aus dem Hause id Software. Hier wird ein Augenmerk auf die Geschichte des Studios geworfen.

In der dreiteiligen Dokumentation wird zudem über das eingestellte DOOM 4 geredet, bevor näher auf den Entwicklungsprozess des Reboots der Serie eingegangen wird. Die Mannen von Noclip haben sich auf das Dokumentieren von Sachverhalten aus Videospielen spezialisiert. Beispielsweise finden wir auf ihrem YouTube-Kanal auch "Die Geschichte von Rocket League", was den einen oder anderen ebenfalls interessieren dürfte.

Doom VR wird seit der Ankündigung immer wieder neuerfunden. Die Entwickler von id Software verändern während der Entwicklung die Schnelligkeit, passen die Waffen an und vieles mehr. Abhängig ...

Doom hat ein umfangreiches Update bekommen. Der DLC 'Unto the Evil' bringt zahlreiche Neuerungen. Außerdem findet an diesem Wochenende ein Doppel-EP-Event für alle Spieler des ...