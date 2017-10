DOOM - Release-Termin für die Nintendo Switch bekannt

Die Verantwortlichen bei Bethesda haben jüngst das Datum für die Veröffentlichung der Nintendo Switch-Version von DOOM bekanntgegeben. Das Spiel erscheint bereits im nächsten Monat.

Bereits vor einiger Zeit haben die Kollegen von Bethesda angekündigt, dass eine entsprechende Version von DOOM für die Hybridkonsole Nintendo Switch erscheint. Das Datum für die Veröffentlichung wurde soeben kommuniziert.

DOOM für Nintendo Switch wird am 10. November diesen Jahres erscheinen. Der Creative Director Hugo Martin und Executive Producer Marty Stratton sprechen in einem Video über die neue Version. Die Prämisse sei laut Aussagen gewesen, dass es sich genauso schnell und brutal anfühlen müsse, wie es in den bisherigen Versionen der Fall gewesen sei.

Ihr werdet zudem auf zahlreiche Feature zurückgreifen können. Neben der Singleplayer-Kampagne gibt es den sogenannten Arcade Modus, mit dem ihr euren persönlichen Highscore erspielen könnt. Als besonderes Schmankerl gibt es alle erschienenden Multiplayer-Karten und Modi obendrauf. Das bezieht sich auch auf alle Inhalte der DLCs! Das Bild, das wir oben als Aufmacher eingebunden haben, stammt übrigens von der Nintendo Switch-Version.

