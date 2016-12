Abermals wartet ein sehr großes Update auf die Spieler von DOOM. Es gibt einige Verbesserungen und sogar einen neuen Spielmodus. Der nächste Multiplayer-DLC wird zudem in Kürze veröffentlicht.

Bethesda supportet das Remake zu DOOM immer noch und es kommen auch weiterhin neue Updates und Patches. Jüngst haben wir erst über den Arcade-Mode und das Retro-Modul für SnapMap berichtet. Nun gibt es ein neues Update und passend dazu ein verlängertes Double-XP-Weekend von heute bis zum 12. Dezember 2016.

Die Mannen von id Software sind auf Zack und und haben den neuen Spielmodus 'Infernal Run' implementiert, in dem beide Teams mit einem Ball, der ausschaut wie ein Augapfel, Punkte erzielen können. Weiter steht ein Modus zur Verfügung, der das Spielen gegen die KI erlaubt. So bieten die originalen Karten den entsprechenden Bot-Modus im Spielmodi Deathmatch und Team Deathmatch.

Des Weiteren wurde sich erneut Gedanken um die Levelgrenze gemacht. So könnt ihr nun auf Level 50 ansteigen und Echelon 11 erreichen. Wer die Grenze erreicht hat, erhält als besonderes Schmankerl den Praetor-Anzug. Nicht ganz unwichtig ist ebenfalls, dass Denuvo DRM aus der PC-Version entfernt wurde.

Zu guter Letzt erhält Doom bereits in Kürze den dritten großen Multiplayer-DLC. Dieser erscheint am 15. Dezember und bringt drei neue Karten und den spielbaren Dämonen Pinky mit sich. Im Folgenden Absatz haben wir die vollständigen Patch-Notes für euch eingebunden.

