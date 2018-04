DOOM - Neuer Kinofilm bereits in Produktion?

Wird DOOM abermals im Kino zu sehen sein? Das könnte schon bald der Fall sein, wie eine dänische Schauspielerin nun auf Twitter kommuniziert hat. Offizielle Informationen gibt es bisher noch nicht.

Die Verfilmung von DOOM aus dem Jahre 2005 musste sich leider mit moderaten Kritiken zufriedengeben. Die Redaktion von Filmstarts schreibt beispielsweise, dass die Leinwandadaption Lichtjahre vom Ego-Shooter-Original entfernt sei und auch via kino.de gibt es nur zwei von fünf möglichen Sternen. Grund dafür sei unter anderem das schlechte Skript.

Doch möglicherweise gibt es hier bald Hoffnung an der filmischen Pforte zur Hölle. Ein neuer DOOM-Film könnte bereits in Produktion gegangen sein. Wenn man den Worten der Schauspielerin Nina Bergmann (bekannt aus The Chemist) Glauben schenken möchte. Sie hat via Twitter bestätigt, dass sie bereits alle Papiere unterschrieben habe. Sie gibt in einem weiteren Posting an, dass das Skript um Längen besser sei als das alte. Die Produktion soll zudem unter Universal Pictures stattfinden.

Wow I’m doing the next “Doom” movie w Universal Pictures! I just signed all the paperwork💃🏼I get to go back to Bulgaria again and work with some of my favorite people💕This movie w a super cool Director AND my new record coming out, I feel like the luckiest girl in the world🍀 pic.twitter.com/q8t4iI0bgO — Nina Bergman (@ninabergman) 17. April 2018

Mehr Infos gibt es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Inhaltlich wird es auf jeden Fall spannend, in welche Richtung sie gehen. Womöglich dient der Reboot-Shooter DOOM aus dem Jahr 2016 als entsprechende Inspiration und wir sehen den Doom Slayer in höllische Gefilde wandern. 2005 gab es in der Verfilmung lediglich gescheiterte Experimente auf dem Mars, was für Unmut bei vielen Spielern sorgte. Wir warten derweil auf einen ersten Trailer.

