DOOM - Erhält 4K-Update für PS4 Pro und Xbox One X

DOOM erhält nun ein grafisches Update für die leistungsstarken Konsolen PS4 Pro und Xbox One X. Das Update steht ab sofort zum Download bereit und bietet Gaming in 4K.

DOOM erhält ein lang ersehntes Update. Konsolen-Spieler mussten sich längere Zeit gedulden, doch nun ist das 4K-Update final erschienen. Der entsprechende 4K-Support liegt nun für die Xbox One X und überraschenderweise auch für die PS4 Pro vor.

Bereits zur E3 2017 gab es den entsprechenden Hinweis seitens Bethesda, dass die Microsoft-Konsole mit solch einer Funktion betraut würde, doch bisher gab es davon keine Spur. Nun wurde das Update am gestrigen Tage veröffentlicht und die Sony-Konsolen wurden obendrein gleich mit beliefert, ein guter Tag für Konsolen-Spieler also.

Scharfes Schlachten

Hierbei handelt es sich um das 4K-Auflösung-Update. Wie es sich mit der FPS-Rate verhält, wurde noch nicht kommuniziert. Bei Wolfenstein 2: The New Colossus, das auch mit der id Tech 6 für jene Konsolen veröffentlicht wurde, verhält es sich so, dass die Auflösung 4K schafft. Sie skaliert jedoch oftmals herunter, um konstant auf 50 bis 60 FPS zu bleiben. Wie es bei DOOM ausschaut, muss sich erst noch zeigen.

Derzeit gibt es ein Triple-XP-Wochenende auf der PS4 und Xbox One, also schaut euch den Patch unbedingt an. Schöner wurden Dämonen noch nie geschlachtet!

