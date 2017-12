DOOM: VFR - Systemvoraussetzungen zum heutigen Release-Tag

DOOM VFR ist heute für die PlayStation VR und HTC Vive erschienen. Im Rahmen des Release-Tages haben wir die minimalen und empfohlenen Systemanforderungen für euch in der Übersicht.

Der actiongeladene Klassik-Shooter DOOM VFR feiert heute seinen Release und ist somit offiziell für die PlayStation VR und HTC Vive erschienen. Hierbei handelt es sich um eine spezielle VR-Version von DOOM.

In DOOM VFR werdet ihr in die Haut des letzten Überlebenden der UAC-Forschungseinrichtung schlüpfen, der dafür sorgen muss, dass die Station und ihre Integrität wiederhergestellt werden. Und das, bevor es den Dämonen gelingt, alles zu zerstören und über die gesamte Menschheit herzufallen. Es handelt sich hierbei also nicht um dieselbe Story, wie ihr sie bereits aus dem DOOM-Reboot kennt.

Während ihr für die PlayStation 4-Version eine entsprechende PSVR und die Konsole benötigt, bedarf es bei der PC-Version via Steam einen starken Rechner, der auch mit der entsprechenden VR-Technik kompatibel sein muss. Doch welche Spezifikationen ihr im Detail benötigt, erfahrt ihr in der folgenden Übersicht.

Minimale und empfohlene Systemvoraussetzungen

MINIMUM

Betriebssystem: Windows 7/8.1/10 (64-Bit-Versionen)

Prozessor: CPU: Intel Core i5-4590 or AMD FX 8350 oder besser

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: Nvidia GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 480 oder besser

Speicherplatz: 17 GB verfügbarer Speicherplatz

EMPFOHLEN

Betriebssystem: Windows 7/8.1/10 (64-Bit-Versionen)

Prozessor: CPU: Intel Core i7-6700K or AMD Ryzen 5 1600X

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Grafik: Graphics: Nvidia GeForce GTX 1080 / AMD RX Vega 64

Speicherplatz: 17 GB verfügbarer Speicherplatz

