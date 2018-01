DOOM: VFR - Steuerung und Fortbewegung via Update stark verbessert

An dieser Stelle gilt es noch zu erwähnen, dass der Titel ab sofort mit dem Windows-Mixed-Reality-Headset kompatibel ist. Alle weiteren Details könnt ihr dem nachfolgendem Changelog entnehmen, das die Entwickler via Steam geteilt haben.

Die Spieler könnten die Bewegung mit der VR-Technik künftig als angenehmer empfinden, denn eine Option namens Smooth Locomotion wurde mit entsprechender Geschwindigkeitsoption hinzugefügt, die am Ende für seichtere Schritte des Doom Marines sorgt. VR-Controller können nun mit Smooth Movement genutzt werden, während eine zusätzliche Option für Springen ergänzt wurde. Wenn Smooth Movement aktiviert wurde, könnt ihr zudem selbst entscheiden, ob ihr die entsprechende Umschalttaste dafür aktivieren möchtet.

Doch die Arbeiten an DOOM: VFR sind längst nicht abgeschlossen. Die Entwickler versorgen den actiongeladenen Ego-Shooter auch nach dem Release noch mit diversen Updates. So ist kürzlich ein neuer Patch erschienen, der sich unter anderem die Bewegungssteuerung vornimmt.

Im aktuellen Update von DOOM: VFR gibt es einige Verbesserungen an der Fortbewegung des Spielers, die sich effektiv auf das VR-Erlebnis auswirken dürften.

