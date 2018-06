DOOM Eternal - Wann gibt es endlich Gameplay zu sehen?

Frohe Botschaft erreichte uns im Zuge des Bethesda Showcase während der E3 2018. Der Publisher Bethesda und das Entwicklerstudio id Software werkeln bereits seit geraumer Zeit an einem Nachfolger zum DOOM-Remake aus dem Jahre 2016. Mit DOOM Eternal geht das Schlachten der Dämonen also weiter, doch neben einem kurzen Teaser-Trailer gab es nicht viel zu sehen.

Den Hardcore-Fans hat die Ankündigung vorerst gereicht, doch die Frage steht im Raum, wie es nun weiter geht. Für mehr Infos zu DOOM Eternal müssen sich alle Interessenten bis zur QuakeCon 2018 gedulden. Bethesda nutzt die hauseigene Convention, um mehr Infos preiszugeben. Zudem soll es hier erstes Gameplay-Material geben. Die QuakeCon 2018 dürfte also für DOOM-Fans recht spannend werden. Diese findet vom 9. bis zum 12. August 2018 in Dallas, Texas statt. Alle Infos dazu gibt es hier:

DOOM Eternal soll übrigens die Geschichte aus dem ersten Ableger fortführen. Der Bedrohung aus der Hölle werden alle Spieler, die in die Haut des Doom Slayers schlüpfen, innerhalb diverser Ortschaften entgegnen, die auf der Erde angesiedelt sind. Dabei wird es neue, mächtige Waffen geben und es kommen Dämonen hinzu. Insgesamt soll die Vielfalt der Dämonen verdoppelt worden sein. Beispielsweise warten die Archvile und Pain Elemental darauf, mit einem stilechten "Glory Kill" ausgeschaltet zu werden. Und all das zu einem brandneuen Soundtrack vom Virtuosen Mick Gordon!

"DOOM Eternal will deliver the ultimate combination of speed and power, along with the next leap in push-forward, first-person combat."