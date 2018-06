DOOM Eternal - Big Fucking Ankündigung, der Doom Slayer muss zur Erde!

Der Doom Slayer kehrt zurück und wird einmal quer durch die Galaxis teleportiert - oder zumindest vom Mars bis zur Erde innerhalb unseres Sonnensystems. Bethesda hat DOOM: Eternal offiziell angekündigt und erstes Material gezeigt.

Bereits im Vorfeld hat Bethesda eine kleine Anspielung auf einen potenziellen DOOM-Nachfolger gemacht. Die "Hölle auf Erden", die von Pete Hines in den Raum geworfen wurde, sollte sich nun als offiziellen Nachfolger zum DOOM-Reboot entpuppen. Doom 2: Hell on Earth heißt der Klassiker aus dem Jahre 1994 und das Reboot-Sequel nennt sich schlicht DOOM: Eternal.

Hölle auf Erden!

Bei der Fortsetzung verschlägt es die Spieler inhaltlich zur Erde. Demnach werden wir nicht mehr Dämonen auf dem Mars bekämpfen müssen. Das bietet selbstredend eine ganz neue Bandbreite, was das Setting und beispielsweise das Environment betrifft. Die ersten Bilder wirken demnach sehr vielversprechend.

Bereits bestätigte Features:

Mehr Doom Slayer-Fähigkeiten!

Neue Waffen!

Doppelt so viele Dämonen!

Soundtrack von Mick Gordon!

DOOM-Reboot ein voller Erfolg

DOOM (2016) war ein voller Erfolg und Bethesda hat mit dem Shooter genau ins Schwarze getroffen. Ein Klassik-Shooter der alten Schule, der in unser modernes Videospielzeitalter transportiert wurde. Altbewährte Gameplay-Elemente kehrten zurück wie beispielsweise Medipacks und Co. Wenn Bethesda und id Software ein paar sinnige Ideen fürs Gameplay von DOOM: Eternal haben und es den Spielern gefällt, dann wartet hier womöglich der nächste "Best Ego-Shooter of the Year" für viele Fans der Serie.

