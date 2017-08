Doom (1993) - Neue Waffe für Brutal Doom verschießt Seelen

Brutal Doom genießt bei vielen Fans der Doom-Reihe ein hohes Ansehen. Bei dieser Mod ist der Name Programm und mit dem aktuellen Patch findet eine neue Waffe Einzug ins Spiel, die es leider nie ins fertige Spiel geschafft hat.

Der Modder und geistige Kopf hinter der beliebten Mod "Brutal Doom" hält sein aktuelles Projekt derzeit mit Patreon am Laufen. Mittlerweile in der 21. Version angekommen, wird es wohl auch in Zukunft das eine oder andere Update für die Doom-Adaption geben.

Sgt. Mark IV werkelte jüngst an dem Patch V21, der unter anderem zwei neue Waffen birgt. Der "Unmaker" wurde seitens id Software in einer frühen Version von Doom (1993) verbaut, allerdings hat er es nicht ins finale Spiel geschafft. Folgender Eintrag ist der "Doom Bible" zu entnehmen.

"Unmaker (white). Demon-tech weapon that hurts pure demons a lot, demon-humans very little, tech demons some. Made of demon bones."

Als Munition sollte der Unmaker mit menschlichen Seelen gefüttert werden, die ihr zuvor euren toten Feinden entrissen hättet. Hierbei sollte es sich um eine äußerst starke Waffe handeln. Deshalb wird sie auch in Brutal Doom nur extrem langsam aufgeladen. Jeder Zombie verspricht 10 Munitionspunkte. Was wiederum bedeutet, dass ihr 100 Zombies töten müsst, um sie für 10 Sekunden abzufeuern. Dieser Typus sei seines Erachtens dahingehend spannend, dass der Spieler genau überlegen müsse, wann und wofür er diese starke Kraft entlädt.

Seitenauswahl

Infos zu Doom (1993)