DOOM (1993) - D.Va aus Overwatch via Mod spielbar

Eine neue Mod für den Klassik-Shooter DOOM wirft euch in den Mecha von der Pilotin D.Va. Im Anschluss dürft ihr mit dem Doom Marine alle Dämon nieder schnetzeln - ein ganz normaler Modding-Alltag eben.

Wir haben schon so manch kuriose Crossover gesehen. Beispielsweise wurde jüngst ein Trailer zu Monster Hunter Online präsentiert, der die Kämpfer Ryu und Sakura aus Street Fighter 2 in das Action-RPG entführt.

Monster Hunter World Ryu und Sakura aus Street Fighter zukünftig spielbar

Doch nun kam es zu einer weiteren Idee, die wahrlich ihresgleichen sucht. Was wäre, wenn wir die Franchises DOOM und Overwatch kombinierten? Dann käme in etwa so etwas wie OverDOOM dabei heraus. Und das ist kein Witz!

Mit D.Va-Mech kämpfen in OverDOOM

Der Programmierer MyNameIs kam auf die findige Idee, Overwatch in das klassische Gewand von DOOM aus dem Jahre 1993 zu integrieren. Im Detail dürft ihr in den Mech von D.Va springen und alle fiesen Dämonen töten, die sich euch in den Weg stellen. Dabei können die Spieler auf altbekannte Waffen der Mecha-Pilotin D.Va zurückgreifen. Der Modder gibt dazu an:

"summon LootBox'—to get all current weapons from [Overwatch]. 'give OW_Meka'—to get Meka. Gzdoom only."

Nachfolgend haben wir entsprechendes Trailer-Material für euch eingebunden. Wenn ihr mehr Informationen wünscht, dann kann die Mod OverDOOM bereits jetzt via ModDB heruntergeladen und installiert werden. Eine entsprechene Anleitung liegt ebenfalls vor.



D.VA's Meka in doom - Mod DB