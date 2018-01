Donkey Kong Country: Tropical Freeze - Erscheint im Mai für die Nintendo Switch

Nintendo hat heute kurzfristig eine Direct Mini veranstaltet und in diesem Rahmen verschiedene Titel angekündigt, die in Kürze für die Nintendo Switch erscheinen werden. Darunter ist auch das Junmp&Run Donkey Kong Country: Tropical Freeze.

Nintendo Direct Mini im Live-Stream: Alle Ankündigungen von heute!

"In Donkey Kong Country: Tropical Freeze erleben die Nintendo-Fans den ganzen Spielspaß und die Herausforderungen des Originals - und obendrein einen brandneuen, nutzerfreundlichen Einsteiger-Modus. Er erlaubt es Anfängern wie Profis in die Rolle des coolen Surfers Funky Kong zu schlüpfen: So beherrschen sie Doppel-Sprünge, können durch die Luft schweben oder unendlich viele Surf-Rollen und unter Wasser sogar Korkenzieher-Wirbel drehen. Dank seines robusten Surfbretts hält nichts und niemand Funky Kong auf."