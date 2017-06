The Division - Wenige Tage gratis spielbar

Wer möchte, kann The Division in den nächsten Tagen kostenlos spielen. Das Angebot gilt für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Seit mehr als einem Jahr können wir in The Division nun die wenig gesundheitsförderliche Umgebung New Yorks erkunden. Wer sich bisher unsicher war, ob der Online-Shooter etwas für ihn ist, hat nun die Möglichkeit, sich selbst seine Meinung zu bilden - vollkommen ohne finanzielles Risiko.

Ab sofort startet nämlich das "Free Weekend", also ein Wochenende, an dem ihr euch kostenlos und ohne Einschränkungen auf den Servern austoben könnt. Für PC-Spieler gilt das Angebot bis zum 07. Mai 2017 um 22 Uhr unserer Zeit, PlayStation 4- und Xbox One-Spieler dürfen sogar bis zum 08. Mai 2017 um 09 Uhr weiterspielen.

Keine Einschränkungen

Die kostenlose Trial-Version, die euch freien Zugang bis Level 8 (oder alternativ sechs Stunden Spielzeit) gewährt, kann so lange nicht heruntergeladen werden und läuft dann regulär in der nächsten Woche weiter. Wer also genügend Zeit hat und sich bisher unsicher war, ob The Division sein Geld wert ist, sollte in den folgenden Tagen wohl möglichst viel des Spielwelt erkunden und den Titel auf Herz und Nieren testen, denn inhaltliche Beschränkungen gibt es nicht.

The Division ist seit dem 08. März 2016 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Übrigens: Solltet ihr euch nach einem actionreichen Wochenende zum Kauf entschließen, wird euer Spielstand übernommen, sodass ihr problemlos weiterzocken könnt.

