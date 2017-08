The Division - Update 1.7 bringt neues Event-System und mehr

Ab heute könnt ihr euch den neuen Patch zu The Division von Ubisoft herunterladen. Dieser enthält unter anderem ein Event, das ebenfalls heute startet und euch mit einem neuen Virus Bekanntschaft machen lässt.

Am heutigen Dienstag wird ein neuer, umfangreicher Patch zu The Division von Ubisoft erscheinen. Update 1.7 soll zahlreiche Neuerungen einführen. So wird es die Möglichkeit geben, eine Art Achivements zu erhalten, die euch in Form von Aufnähern im Spiel begegenem.

Um 20:00 Uhr europäischer Zeit wird das Event "Ausbruch" startetn, in dem ihr auf mit einem Virus infizierte Gegner stoßt, die völlig andere Verhaltensweisen an den Tag legen. Bis zum 22. August 2017 könnt ihr euch den neuen Herausforderungen stellen. Im Terminal lässt sich der eigene Charakter neu anpassen und während euren Streifzügen durch die Map habt ihr die Möglichkeit, auf verschlüsselte Lager zu stoßen. Investiert ihr Echtgeld oder Schlüsselfragmente, werdet ihr mit kosmetischen Items belohnt.

Die bereits veröffentlichte Erweiterung "Überleben" ist an diesem Wochenende, vom 18. August 2017 15:00 Uhr bis 20. August 20:00 Uhr, kostenlos spielbar. Der Überlebens-Modus unterstützt in PVP und PVE 24 die Spieler.

Weitere Neuerungen vom Patch 1.7

Globale Events

Die Aktualisierung wird ein neues Event-System einführen. Dieses wird die Spieler herausfordern, sich alternative Wege durch zeitbegrenzte Aufgaben mit neuen Modifikatoren zu bahnen. Die Events werden regelmäßig erscheinen und nach erfolgreichem Abschluss exklusive Belohnungen mit sich bringen. Die Spieler werden zudem zusätzliche Modifikatoren für einige Missionen und Übergriffe aktivieren können, welche eine größere Herausforderung darstellt und ihnen die Chance gibt, mehr Belohnungen zu erhalten.

Belobigungen

Bisher als Heldentaten bekannt, ist dies das neu integrierte Erfolgs-System, welches Spieler mit einer Reihe von Aufgaben und Belohnungen versorgt.

Verschlüsselte Behälter

Beutekisten, die mit zufälligen Anpassungsobjekten und Emotes gefüllt sind. Spieler können die Behälter erhalten, indem sie Chiffre-Schlüssel in der Welt sammeln oder sie mit Premium-Credits kaufen.

Neue Ausstattung und Anpassungsoptionen

Die neue Ausrüstung beinhaltet geheime Ausstattungsgarnituren, neue Gesichtsmasken und Arm-Aufnäher. Die Spieler werden außerdem in der Lage sein, ihre Agenten kostenlos im Friseurladen neu anzupassen.

Überleben-DLC-Neuerungen

Neue Gegenstände werden für die Punktevergabe hinzugefügt, welche es den Spielern erlauben, neue und bessere Highscores zu erzielen. Das Wirtschaftssystem für Belohnungen wurde ebenfalls überarbeitet, sodass Zeitinvestitionen auf der gleichen Höhe mit anderen Aktivitäten sind.

Alle Neuerungen könnt ihr euch auch im dazu veröffentlichten Video von Ubisoft ansehen:

