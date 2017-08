The Division - Patch 1.7 kommt diese Woche

Ubisoft Massive hat offiziell verlauten lassen, dass der MMO-Shooter The Division in wenigen Tagen ein Update erhält. Hierbei handelt es sich um den Patch 1.7, der einige Neuerungen bereithält.

Im Hause Ubisoft wird es nie langweilig. Beherbergt der AAA-Publisher doch diverse Titel, die regelmäßig mit neuen Inhalten versorgt werden. Diesmal handelt es sich um das postapokalyptische Shooter-MMO The Division, das ein weiteres Update spendiert bekommt.

Im Fokus des Updates liegt ein neues System, das eine Ähnlichkeit zu herkömmlichen Achievements aufweist. Als besondere Belohnung erhaltet ihr jedoch Abzeichen, die ihr auf der Kleidung eurer Spielfigur anbringen könnt. Am 15. August 2017, zeitgleich mit dem Release des Updates, findet ein globales Event statt, das ebenfalls mit Belohnungen in Maskenform auf euch wartet.

Patchnotes folgen später

Zum Patch gehört ebenfalls die Änderung, dass der Charakter zukünftig über Terminals ausgerüstet werden kann. Hier gibt es laut Angaben jedoch noch einige Einschränkungen.

Ihr könnte The Division hier bestellen. Außerdem auch bei Humble Bundle und bei Gamesplanet.

Zudem könnt ihr ab sofort über verschlüsselte Lager an diverse kosmetische Artikel gelangen. Die Lager müssen mit Schlüsselfragmenten gekauft oder alternativ gegen Echtgeld freigeschaltet werden. Die offiziellen Patch-Notes folgen am 14. August, allerdings kam es via Reddit bereits zu einer Aufstellung der Neuerungen.

