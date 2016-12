Ubisoft hat offiziell verkündet, dass der Online-Shooter The Division ab dem 15.12 bis zum 18.12 kostenlos auf dem PC spielbar ist. Nutzer dieser Möglichkeit erhalten Zugriff auf alle bisher veröffentlichten Updates des Spiels - nur das, was man zusammen mit dem Season-Pass erhält, ist nicht dabei.

Wer schon immer mal Urlaub im völlig verseuchten New York aus dem Online-Shooter The Division machen wollte, der hat jetzt, zumindest via Computer, die kostenfreie Einladung: Vom 15.12 um 19 Uhr bis zum 18.12 um 22 Uhr kann sich jeder interessierte Spieler den Titel aus dem Hause Ubisoft herunterladen und uneingeschränkt spielen.

Damit auch wirklich alle Facetten des Titels ausprobiert werden können, stehen jegliche Inhalte zur Verfügung. Einzige Ausnahme dabei bilden die Season-Pass-Inhalte, auf die die Soldaten des kostenlosen Wochenendes verzichten müssen. Bedeutet aber auch: Die neu hinzugefügten Übergriffe und Konflikte sind spielbar.

Lohnt sich der Ausflug in die Apokalypse?

Seid ihr euch unsicher, ob ihr den Download überhaupt starten wollt, so empfehlen wir euch unseren Test zu The Division. Schöne Grafik, gutes Gameplay und doch nicht der Weisheit letzter Sch(l)uss? Hier geht es zu unserem Fazit.

Ich will viel aus dem Wochenende mitnehmen. Hilfe!

Im Special zu The Division verraten wir euch Tipps und Tricks, geben Übersichten zu den Talenten und erleichtern so den Einstieg. Viel Spaß in New York!

