Schon vor einiger Zeit wurde es immer wieder angekündigt, nun ist es offiziell - das 'große Weihnachtsgeschenk' für die Spieler des Online-Shooter-MMOs The Division vom Entwicklerstudio Massive Entertainment und Ubisoft. Das Entwicklerteam gibt der Community auf die Mütze. Beziehungsweise zwei Mützen.

An Weihnachten regnet es nicht nur unter dem Tannenbaum der Familie Geschenke - viele Publisher und Entwicklerstudios nutzen dieses Fest dazu, um ihre Community für ein treues Jahr und viele im Spiel verbrachte Stunden zu danken, sie mit Aktionen wieder ins Spiel zu locken oder mit coolen Events Aufmerksamkeit zu generieren. Da macht auch der Team-Shooter The Division keine Ausnahme in diesem Jahr.

Wer sich im Zeitraum vom 23. Dezember bis zum 31. Dezember im Spiel einloggt, der erhält gleich zwei winterliche Mützen vom Belohnungshändler - vollkommen kostenlos natürlich. Wer neben der roten und grünen Variante weitere festliche Outfit-Stücke bekommen möchte, der kann sich die kostenpflichtigen DLCs anschauen, die jüngst von Ubisoft in den Umlauf gebracht wurden. Auf dass Weihnachten auch das völlig verseuchte New York erreicht!

