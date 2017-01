The Division - Film: Ubisoft findet Drehbuchautor und Regisseur

Ubisoft Motion Pictures gibt bekannt, dass Stephan Gaghan sich für das Drehbuch und die Regie des The Division-Films verantwortlich zeichnen darf. Gaghan geann bereits mit seinem Film 'Traffic' einen Oscar.

Fans von The Division dürfen seit knapp einem Jahr ihre Abenteuer im verschneiten New York auf dem PC sowie auf der PlayStation 4 und Xbox One erleben. Während die Postapokalypse über die heimischen Bildschirme flimmert, werkelt Ubisoft Motion Pictures derzeit an einen Kinostreifen. So verrät Ubisoft, dass Oscar-Gewinner Stephan Gaghan im kommenden „The Division“-Film Regie führt und das Drehbuch schreibt.

Wir sind sehr gespannt darauf, dem Publikum auf der ganzen Welt Stephens einzigartige Vision des Spiels zu präsentieren“, sagt Gérard Guillemot, Geschäftsführer von Ubisoft Motion Pictures.

„Wir können es kaum abwarten, wie Stephens außergewöhnliche Leidenschaft und sein Talent die erstaunliche Welt von The Division zum Leben zu erwecken“, ergänzt Matt Phelps, Vizepräsident und Head of Development bei Ubisoft Motion Pictures.

„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ubisoft Motion Pictures und dem Team bei Massive Entertainment. Zusammen werden wir The Division auf die Leinwand bringen. Dafür arbeite ich mit großartigen und außergewöhnlich kreativen Leuten zusammen, die ebenfalls dazu bereit sind, Risiken einzugehen“, sagt Regisseur und Drehbuchautor Stephen Gaghan. „Das Spiel war hauptsächlich aufgrund seiner eigens kreierten visuellen Landschaft ein großer Erfolg. Es handelt sich um die Vision eines Manhattans, das sich inmitten einer Apokalypse befindet. Sie ist umfassend, wunderbar seltsam, trotzdem vertraut und steckt voller Möglichkeiten. Außerdem ist es ungewöhnlich, an einem so frühen Punkt in der Entwic klung des Films bereits die Möglichkeit zu bekommen, mit Jessica Chastain und Jake Gyllenhaal zusammenzuarbeiten. Wir haben alle das Gefühl, dass die Story, die Ubisoft erschaffen hat, relevanter denn je ist.“

Für das Drehbuch des Films „Traffic“ gewann Gaghan den Oscar. Zudem war er für seine Arbeit am Film „Syriana“ nominiert, bei dem er als Regisseur und Drehbuchautor mitwirkte. Seine neueste Regiearbeit ist im Film „Gold“ zu sehen, der im Januar 2017 erscheint. Er unterstützt die Oscar-Nominierten Jessica Chastain und Jake Gyllenhaal bei diesem Projekt, das auf der am schnellsten verkauften, neuen Videospiel-Marke aller Zeiten basiert.

