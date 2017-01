The Division - Bald mit Hunger Games als Spiel-Modus?

In Tom Clancy’s The Division könnte bald ein neuer Notstand ausbrechen – die Hunger Games. Ubisoft deutet mit einer Umfrage auf einen neuen Spiel-Modus hin, der Last Man Standing in das apokalyptische New York aus Tom Clancy’s The Division bringen könnte.

Ubisoft versprach, Tom Clancy’s The Division auch in diesem Jahr mit neuen Inhalten zu füllen. Darunter dürften sich Waffen, Skins und Story-Abschnitte in Form von DLCs befinden, aber auch Spiel-Modi. Der Entwickler und Publisher deutet nun mit einer aktuellen Umfrage auf eine Art Hunger Games hin.

Hunger Games in Tom Clancy’s The Division?

Im Spiel-Modus Überleben geht es in Tom Clancy’s The Division um PvP, also Spieler-gegen-Spieler. Dort müssen wir uns in Teams zusammenfinden, um in einigen Events so viele Gegner wie möglich auszuschalten. Anders als im restlichen New York können wir hier auch auf Mitspieler schießen und deren Erfolge zu unseren machen.

Dort dürfte ein Spiel-Modus wie die Hungerspiele gut hineinpassen, sollte Ubisoft bei der Gestaltung der Spielwelt-Grenzen und Events das Ganze gut durchdenken. Sollte Last Man Standing letztendlich wirklich in Tom Clancy’s The Division implementiert werden, gewinnt am Ende einer Runde nur ein Spieler.

