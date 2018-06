The Division 2 - Das ist das Setting des MMO-Shooters

Im Vorfeld der E3 2018 sind neue Details zu dem Setting von The Division 2 bekannt gegeben.

Im Rahmen der Microsoft-Pressekonferenz wurden neue Infos zu dem MMO-Shooter The Division 2 bekannt gegeben:

"Sieben Monate nachdem ein tödliches Virus in New York City freigesetzt wurde, schickt Tom Clancy’s The Division 2 die Spieler in ein in sich zusammenfallendes Washington, D.C. Die Welt steht am Abgrund und die Menschheit erlebt die größte Krise in der Geschichte. Als erfahrener Division-Veteran sind die Spieler die letzte Hoffnung, um den endgültigen Zerfall der Gesellschaft abzuwenden und die verfeindeten Fraktionen, die um die Herrschaft der Stadt ringen, aufzuhalten. Denn fällt Washington, fällt die gesamte Nation."

The Division 2 Schauplatz durch Leak enthüllt

The Division 2 erscheint am 15. März 2019 für PS4, Xbox One sowie PC. PC-Spieler können sich ab sofort registrieren und die Chance bekommen, an der Beta teilzunehmen.

