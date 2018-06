The Division 2 - Schauplatz durch Leak enthüllt

Durch ein E3-Poster ist nun der vermeintliche Schauplatz von The Division 2 enthüllt worden. Offenbar werden Spieler in dem MMO-Shooter Washington, D.C. unsicher machen dürfen.

Einen Tag vor der Ubisoft-Pressekonferenz zur E3 sind nicht nur zahlreiche Details zu Assassin's Creed Odyssey bekannt geworden, sondern auch interessante Infos zu The Division 2 ins Internet gelangt. So zeigt ein riesiges E3-Poster drei Charaktere, die mit verschiedenen Waffen ausgerüstet sind, die es zum Teil im Vorgänger noch nicht gab. Dabei handelt es sich um eine Armbrust sowie um einen Granatwerfer.

Noch interessanter ist aber die Tatsache, dass auf dem Poster das Washington Monument zu erkennen ist. Das lässt darauf schließen, dass wir in The Division 2 Washington, D.C. unsicher machen dürfen. Ob es noch weitere Schauplätze zu besichtigen gibt, ist bislang unklar. Weitere Infos dürfen wir am Montag, dem 11. Juni um 22 Uhr unser Zeit erwarten.

