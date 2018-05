The Division 2 - Release-Zeitraum bekannt und unangekündigtes Spiel laut Ubisoft in Planung

Der Release-Zeitraum zu The Division 2 wurde seitens Ubisoft eingegrenzt. Außerdem arbeitet der Branchengigant parallel an einem Spiel, das bisher nicht angekündigt wurde.

The Division 2 wurde vor einiger Zeit offiziell von Ubisoft angekündigt. Der Third-Person-Shooter wird vom Studio Massive Entertainment entwickelt. Laut einiger Quellen sollen bis zu 1000 Entwickler an der Produktion beteiligt sein:

The Division 2 Angeblich über 1.000 Personen beteiligt

Und neben den Gerüchten, dass auch ein Battle-Royale-Modus geplant sein könnte, gibt es jetzt Anhaltspunkte zum Release. Bisher gab es noch keine Hinweise zum Release-Zeitraum. Doch einem aktuellen Finanzreport zufolge beziehen sich die Pläne auf das aktuelle Fiskaljahr. Das heißt, der Titel wird noch bis zum Ende des Aprils im Jahre 2019 veröffentlicht werden.

Interessanterweise fällt The Crew 2 auch in dasselbe Zeitfenster und sogar ein unangekündigtes Spiel, über das wir noch gar nichts wissen. Aller Voraussicht nach wird das neue Spiel auf der E3 2018 vorgestellt. Ubisoft möchte mit diesen drei Spielen über 19 Millionen Einheiten in den nächsten Jahren verkaufen.

Der Nachfolger von The Division soll übrigens für PS4, Xbox One sowie PC erscheinen. Im Rahmen der E3 2018 im Juni erwarten wir erstes Gameplay-Material und einen offiziellen Trailer.