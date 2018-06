The Division 2 - Raids für bis zu acht Spieler, kostenlose DLCs

The Division 2 wird erstmals über Raids verfügen, die für bis zu acht Spieler die ultimative Herausforderung bieten sollen. Außerdem werden die ersten drei DLCs im ersten Jahr kostenlos angeboten.

Creative Director Julian Gerighty von Ubisoft hat während der E3-Präsentation zahlreiche neue Informationen zu dem MMO-Shooter The Division 2 verraten. Eine der wohl interessantesten Infos ist die Möglichkeit sich erstmals mit bis zu acht Spielern zusammenzuschließen und gemeinsam Raids zu bestreiten.

The Division 2 Das ist der offizielle Cinematic-Trailer zum Spiel

Außerdem ist bekannt gegeben worden, dass im ersten Jahr drei DLCs erscheinen, die eine neue Geschichten im Gepäck haben und viele neue Aktivitäten mit sich bringen. Alle drei Episoden werden kostenlos für alle Besitzer des Hauptspiels erhältlich sein.

In dem zweiten Teil ist der Virus nicht mehr so stark wie im Vorgänger. Zahlreiche geschlossene Ortschaften haben sich gebildet. Diese sind vom Rest der Menschheit abgeschirmt. Auf den Straßen herrscht weiterhin Chaos. Es liegt am Spieler die Zivilisation neu zu errichten.

The Division 2 Offizieller Gameplay-Walkthrough-Trailer veröffentlicht

