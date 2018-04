The Division 2 - Entwickler arbeitet an Battle-Royale-Spiel - Gerücht

Massive Entertainment soll an einem Battle-Royale-Spiel arbeiten. Medienberichten zufolge wurde der Entwickler von The Division 2 seitens Ubisoft dazu beauftragt. Damit möchte man dem Erfolg von PUBG und Fortnite nacheifern.

Erst kam PUBG, dann Fortnite und jetzt eventuell etwas von Ubisoft: Der Publisher versuche aktuell, sein ganzes eigenes Battle-Royale-Spiel zu entwickeln und auf den Markt zu bringen.

Einem Bericht von Game Reactor zufolge wurde Massive Entertainment damit beauftragt, das Genre zu erkunden und ein Konzept zu entwickeln. Das Studio soll Ubisoft gegenüber erklärt haben, dass man „etwas Spaßiges“ in ziemlich kurzer Zeit kreieren könne.

Viel Arbeit für Massive

Möglich wäre die Implementierung des Modus im kommenden The Division 2, dessen bestehendes Gameplay durchaus zum Battle-Royale-Genre passen würde. Ubisoft verspricht sich, dem Erfolg von PUBG und Fortnite nacheifern zu können.

Massive Entertainment arbeitet aktuell nicht nur am Sequel zu The Division, sondern versorgt auch das Original weiterhin mit Updates. Gleichzeitig arbeitet das Studio an einem Spiel zu Avatar 2, das voraussichtlich 2019 erscheinen wird.