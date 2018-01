Dissidia Final Fantasy NT - Die Open-Beta ist jetzt live via PlayStation 4

Nehmt ab sofort an der Open-Beta zu Dissidia Final Fantasy NT teil. Das Kampfspiel kann im PlayStation Store heruntergeladen und kostenlos auf der PlayStation 4 angetestet werden.

Alle Fans von Dissidia Final Fantasy NT und die, die es noch werden wollen, können sich ab sofort die kostenlose Demo für das Kampfspiel herunterladen. Die öffentliche Beta beginnt nämlich heute!

Open-Beta zu Dissidia Final Fantasy NT

Der Open-Beta-Test beginnt heute am 12. Januar und wird am 21. Januar 2018 wieder beendet. Bis dahin könnt ihr euch in epische Schlachten mit euren Lieblingscharakteren aus dem gesamten Final Fantasy-Franchise stürzen. Innerhalb des Spiels werden spannende Duelle geboten, an denen jeweils sechs legendäre Helden teilnehmen und sich in zwei Teams aufteilen werden. Dann stellt sich stets die Frage, welche Seite wird als Sieger hervorgehen?

Im Kampf selbst gibt es allgemeine und charakterspezifische EX-Fähigkeiten, neben mächtigen Esper-Beschwörungen. Für das Charakter-Design zeigt sich übrigens die Entwicklergröße Tetsuya Nomura verantwortlich.

Wichtig: Es werden während der öffentlichen Beta stets unterschiedliche Charaktere in einem bestimmten Rhythmus zugänglich gemacht. Ihr benötigt übrigens keine Mitgliedschaft im PlayStation Plus-Programm von Sony, um die Open Beta herunterzuladen und spielen zu können. Ihr könnt den Titel auch regulär im Singleplayer-Modus spielen. Das Spiel ist mit bis zu sechs Personen gleichzeitig spielbar.

