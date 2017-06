Dissidia Final Fantasy NT - Kampfspiel kommt für die PS4

Square Enix hat am gestrigen Tage Dissidia Final Fantasy NT für die PS4 angekündigt. Das Kampfspiel beinhaltet viele Figuren aus dem Final Fantasy-Universum und wird im frühen 2018 veröffentlicht.

Einige dürften von Dissidia schon einmal gehört haben. Der Titel ist an sich nichts Neues, allerdings gab es bisher noch keinen Ableger für die aktuelle Konsolengeneration. Das wird sich mit der Neuankündigung ändern. Nun ist es nämlich offiziell, Square Enix hat Dissidia Final Fantasy NT für die PS4 angekündigt.

Bei dem Spiel handelt es sich um ein Kampfspiel mit bis zu drei Charakteren auf jeder Seite. Der Titel ist in Japan bereits als Arcade-Game unter anderem Namen seit längerem verfügbar. Es gab auch eine Version für die PSP. Im Fokus liegt das ganze Franchises von Final Fantasy. Hier kommen viele bekannte Protagonisten und Antagonisten zusammen, die sich sprichwörtlich die Rübe einschlagen dürfen.

Das Spiel wird von Team Ninja in Zusammenarbeit mit Square Enix entwickelt. Team Ninja ist unter anderem für Dead or Alive oder beispielsweise Nioh verantwortlich. Im Spiel werdet ihr sogar auf die bekannte Magie und Beschwörungen aus Final Fantasy zurückgreifen können. Unter anderem sind Odin, Shiva und Ifrit zu sehen. Außerdem soll das altbekannte Kampfsystem der Dissidia-Serie zurückkehren. Der Release bezieht sich auf das "frühe 2018". Demnach soll es noch in diesem Fiskaljahr erscheinen.

