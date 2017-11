Dissidia Final Fantasy NT - Götter Materia und Spiritus via Trailer vorgestellt

Square Enix hat einen neuen Trailer zu Dissidia Final Fantasy NT veröffentlicht. Hier sehen wir die beiden Götter Materia und Spiritus, die ihr bereits aus den Final Fantasy-Spielen kennen dürftet.

Fans des Final Fantasy-Franchises erhalten am 30. Januar 2018 Futter für die PS4. Das Kampfspiel Dissidia Final Fantasy NT erscheint nämlich an diesem Tage, das viele bekannte Figuren aus dem Universum der beliebten JRPG-Reihe zusammenführt. Hier dürft ihr im Anschluss in epischen Schlachten gegeneinander antreten. Dabei wird es auf jeder Seite drei Kämpfer geben.

In regelmäßigen Abständen werden hier nun weiterer Figuren vorgestellt oder wie in dem Fall auch entsprechende Götter. Jüngst gab es ein Video zu den Göttern Materia und Spiritus zu sehen. Wir haben den Teaser unterhalb der News für euch eingebunden.

Vor einiger Zeit wurden bereits mehrere bekannte Charaktere bestätigt. Unter anderem findet der allseits beliebte Antagonist Sephiroth aus Final Fantasy VII Einzug ins Spiel. Als Pendant wird er nicht nur gegen Cloud Strife antreten können, sondern beispielsweise auch gegen Prinz Noctis Lucis aus Final Fantasy XV:

Infos zu Dissidia Final Fantasy NT

