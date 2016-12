Dissidia Final Fantasy erhält einen neuen Charakter. Das Arcade Game, welches bereits Jahre zuvor für die PSP erschien, wird nun um den berüchtigten Bösewichten Sephiroth bereichert. Die Veröffentlichung erfolgt in Kürze.

Bei Dissidia Final Fantasy handelt es sich um ein Arcade Game, das von Team Ninja produziert und von Square Enix veröffentlicht wurde. Im Gespräch ist schon seit langem eine Umsetzung für die PlayStation 4, da das Spiel mit der Kerntechnologie der PS4 entwickelt wurde.

Die Arcade-Version des Spin-offs scheint in den japanischen Spielhallen sehr beliebt zu sein. Eine Veröffentlichung für die Konsolen könnte demnach nur noch eine Frage der Zeit sein. Allerdings gibt es hier noch keine konkreten Infos.

Sephiroth vs. Cloud?

Jüngst wurde Sephiroth angekündigt, der in wenigen Tagen seinen Paradeauftritt im Arcade-Prügler erhalten wird. Im offiziellen Ankündigungstrailer ist Sephiroth zu sehen, wie er gegen seinen bekannten Kontrahenten Cloud kämpft. Einem Wiedersehen der beiden Kämpfer steht demnach nichts mehr im Wege. Am 08. Dezember dürfen sichdie Freunde des Arcade Games mit ihm in die Schlacht stürzen.

Vor einiger Zeit hat Takeo Kujiraoka außerdem verlauten lassen, dass die Möglichkeit bestehe, Noctis Lucis Caelum aus Final Fantasy XV in die Reihen der Kämpfer aufzunehmen. Man darf gespannt sein, in welche Richtung sich der Prügelspaß auf kurz oder lang entwickelt.

Infos zu Dissidia Final Fantasy (2015)