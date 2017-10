Dishonored: Der Tod des Outsiders - Test - Eine würdige Standalone-Erweiterung?

Billie Lurk ist zurück in den Straßen der Hafenstadt Carnaca und möchte gemeinsam mit ihrem ehemaligen Mentor Daud Rache am Outsider üben. In unserem Testbericht erfahrt ihr, was der Dishonored: Der Tod des Outsiders zu bieten hat.

Wir haben uns in die düsteren Abenteuer der Dishonored-Reihe begeben und einen Blick auf die neue Standalone-Erweiterung Dishonored: Der Tod des Outsiders geworfen. In unserem umfangreichen Testbericht möchten wir euch näherbringen, was der Titel zu bieten hat und ob er seine günstige 29,99 Euro wert ist.

Die Entwickler haben ganz klar aus den vorangegangen Teilen gelernt und konnten im aktuellen Spin-off einiges besser als bei den Vorgängern machen. Aber hier und da gibt es auch einiges zu bemängeln. Eine durchwachsene Spielerfahrung in gewohnter Qualität der Arkane Studios, die von Bethesda vertrieben wird. Wir kamen auf unsere Kosten, allerdings möchten wir noch nicht zu viel vorweggreifen!

Hier geht es zum Test von Dishonored: Der Tod des Outsiders

Abseits dessen haben die Entwickler diverse Videos veröffentlicht, die sich beispielsweise mit den Waffen und Gadgtes von Billie Lurk auseinandersetzen. Im folgenden Video erhaltet ihr einen audiovisuellen Einblick in Billies Assassinen-Arsenal.

Seitenauswahl

Infos zu Dishonored: Der Tod des Outsiders