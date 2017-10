Dishonored: Der Tod des Outsiders - Speedrunner beendet das Spiel in 10 Minuten

Ein Speedrunner hat es tatsächlich geschafft Dishonored: Der Tod des Outsiders in unter zehn Minuten zu beenden. Es waren diesbezüglich einige Kniffe vonnöten und dennoch schaffte er es in 9:30 Minuten. Er hat mit seinem Speedrun den Weltrekord aufgestellt.

Mit Dishonored: Der Tod des Outsiders veröffentlichte Bethesda vor kurzem das erste Spin-off zur Dishonored-Marke. Die Entwickler der Arkane Studios setzen hier auf bewährte Mittel und konnten Fehler aus den vorangegangenen Teilen ausmerzen. Einen umfangreichen Einblick haben wir in unserem Test niedergeschrieben:

Auch wenn die Story locker zwischen 8 und 12 Stunden Spielinhalt bietet, gab es bereits zu den ersten beiden Ablegern diverse Speedruns, die es deutlich unter der regulären Spielzeit schafften. Bei einem Speedrun ist die Herausforderung stets, das Spiel so schnell wie nur irgend möglich zu absolvieren. Oftmals werden hierzu auch sogenannte Exploits verwendet. Der YouTuber Bjurnie hat seines Zeichens für Dishonored 2 den Weltrekord mit 22:59 Minuten aufgestellt.

Was ist ein Exploit?

Ein Exploit lässt sich am einfachsten als Sicherheitslücke bezeichnen, die innerhalb einer Software auftreten kann. Oftmals dienen sie auch Hackern als Werkzeug, um in Computersysteme einzudringen. Auch in Videospielen gibt es solche Schwachstellen im Programmcode, wodurch sich ein Spieler einen Vorteil erschleichen kann, der beispielsweise in einem kürzeren Laufweg mündet. Sie sind im Normalfall ungewollt und werden über Bug Fixes seitens der Entwickler behoben.