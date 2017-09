Dishonored: Der Tod des Outsiders - Heute offiziell erschienen - hier kaufen

Dishonored: Der Tod des Outsiders zählt als erstes Spinoff der Dishonored-Reihe und geht mit der Assassine Bilie Lurk einen eigenen Weg. Der Titel ist heute am 15. September 2017 erschienen.

Erst kürzlich haben wir euch Billies Waffenarsenal vorgestellt und heute, am 15 September 2017, ist bereits der Release-Tag von Dishonored: Der Tod des Outsiders. Hierbei handelt es sich um ein Spinoff, das zum Dishonored-Franchise gehört. Die Verantwortlichen bei Arkane Studios haben sich nun in einem Blogeintrag via Bethesda zu Wort gemeldet.

Sie bedanken sich vorerst in einem angemessen Rahmen für den Support seitens der Spieler und gehen auf die Veröffentlichung des Titels ein. So dürfte der Outsider bereits allen Spielern ein Begriff sein, der in den vorangegangen Teilen gegenwärtig war. Nun geht es ihm final an den Kragen, um die Welt ein Stück weit besser zu machen.

Um dies zu bewerkstelligen, begibt sich Billie Lurk auf die gefährliche Reise. Ausgerüstet mit diversen Waffen, Kräften und Hilfsmitteln liegt es schließlich an der Assassine, die durch eure Hand geführt werden möchte. Ihr werdet demnach in die Unterwelt von Karnaca aufbrechen, um Billies alten Mentor zu begegnen, bevor ihr schließlich die tiefen Schrecken des Nichts erkundet.

Insbesondere Neulinge sollen hier einen adäquaten Ersteindruck von der Reihe erhalten, da sich das Kapitel perfekt für den Einstieg eignen soll.

Wichtige Feature in Dishonored

Als besonderes Feature finden wir den für die Arkane Studios üblichen Spielstil vor, der euch stets eine Alternative in der Bewältigung eurer Abenteuer ermöglicht. Offensive und defensive Taktiken können in Betracht gezogen werden, während eine Vielzahl möglicher Wege existiert.

"Ihr könnt das gesamte Spiel durchspielen, ohne einen Gegner zu töten."

Zudem könnt ihr Gegner für Informationen belauschen, sie mit Gegenständen ablenken, um ans Ziel zu kommen oder sogar den Schwarzmarkt besuchen, wo ihr eure Ausrüstung verbessern könnt. Von besonderer Bedeutung sind auch die Knochenartefakte, die ihr finden und ausrüsten müsst. Zudem sind entsprechende Tutorial-Videos implementiert. Unterhalb der News findet ihr den offiziellen Launch-Trailer vor.

Hinweis: Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um *Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr zahlt.

Seitenauswahl

Infos zu Dishonored: Der Tod des Outsiders