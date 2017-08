Dishonored: Die Maske des Zorns - Komponist Daniel Licht überraschend gestorben

Komponist Daniel Licht verstarb nun überraschend im Alter von 60 Jahren. Er hinterlässt seine Frau und seinen Sohn, aber auch seine Musik, die unter anderem Videospiele wie Dishonored und Silent Hill: Book of Memories bereicherte.

Wie nun bekannt wurde, hat diese Welt erneut ein großes Talent verloren. Die Rede ist von Komponist Daniel Licht, welcher sich unter anderem durch seine Arbeit an Fernsehsendungen wie Dexter, Body of Proof und The Blacklist, aber auch Videospielen wie Dishonored, Dishonored 2, Silent Hill: Downpour und Silent Hill: Book of Memories einen Namen machte. Außerdem arbeitete er auch an verschiedenen Horrorfilmen wie Hellraiser und Stephen Kings Thinner - Der Fluch.

Vertreter des Künstlers gaben bekannt, dass Licht im Alter von 60 Jahren an einer seltenen Krebsart verstarb. Diese war erst kürzlich entdeckt worden - offenbar viel zu spät. Daniel Licht hinterlässt seine Frau Hilary und seinen Sohn Kian.

Die überraschende Nachricht traf auch Dishonored-Schöpfer Harvey Smith hart und so hob er die Wichtigkeit von Lichts Arbeit für Dishonored noch einmal besonders auf Twitter hervor: „Ich bin so traurig, von dem Ableben von Daniel Licht zu hören. Dishonored wäre nicht dasselbe ohne Dans Musik.“

Seitenauswahl

Infos zu Dishonored: Die Maske des Zorns

Dishonored: Die Maske des Zorns - Entwickler arbeitet an Next-Gen-Projekt Entwickler Arkane Studios sucht derzeit nach neuen Mitarbeitern für ein nicht näher beschriebenen Next-Gen-Projekt. Handelt es sich dabei um Dishonored 2?