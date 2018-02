Discord - Neues Spotify-Feature steht ab sofort bereit

Mit dem aktuellen Update findet ein neues Spotify-Feature Einzug in Discord. Ihr könnt nun nachsehen, was eure Freunde gerade auf Spotify anhören. Weitere Features sind zudem im Update enthalten.

Das neueste Update für Discord ist da und implementiert ein neues Spotify-Feature. Alle User können fortan sehen, was ihre Freunde für Musik via Spotify anhören. Wenn euch der Track oder das Album gefällt, könnt ihr dasselbe Musikstück via Spotify starten. Premium-Member erhalten hier die Möglichkeit, gemeinsam mit anderen Usern eine Musik-Session zu starten. Letzteres können wir uns in etwa so wie eine Musikbox vorstellen.

Server-Owner-Icons und weitere Features

Und womöglich ist euch schon das neue Icon aufgefallen, das sich neben dem Namen einiger User in der Mitgliederliste befindet? Hierbei handelt es sich um das Server-Owner-Icon, das fortan jedem Besitzer eines Servers entsprechend zugeteilt wird.

WhatsApp Komplett neue Zusatz-App vorgestellt

Schließlich gibt es noch weitere Änderungen, die sich zum einen auf das Erwähnen beziehen, das nun einfacher vonstattengeht und zum anderen sind die Server in Hong Kong und Singapur verbessert worden, die nun mehr Kapazitäten für Voice-Server-Kapazitäten zugeschrieben bekommen. Auch wenn Letzteres eher uninteressant für unsere Leser sein dürfte, so wird das Spotify-Feature sicherlich auf mehr Resonanz stoßen. Unterhalb im Video seht ihr, wie einfach das Feature zu verwenden ist.