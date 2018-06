Bald könnt ihr in Discord mit einem neuen Games-Reiter rechnen. Hier wird angezeigt, was eure Freunde und Mitglieder verschiedener Channel und Server spielen - eine perfekte Übersicht also!

Discord erhält fortan ein wichtiges Update. Der neue "Games Tab" gibt den Usern einen besseren Überblick und eine Zusammenfassung der gespielten Games. Der Reiter zeigt den Spielern an, welche Games aktuell gespielt werden. Auch vergangene Spiele sollen aufgeführt werden.

Zudem wird es einen "Quick Launcher" geben, um die entsprechenden Games umgehend zu starten. Abgerundet wird das Ganze mit einem News-Teil, der Neuigkeiten über eure und die Spiele eurer Freunde bereithält. Diverse Features wie "Ask to Join" oder Spectator-Quickstart sollen die Erfahrung weiter verbessern. Sogar Spotify ist hier aufgeführt, um schnell dieselben Songs zu hören wie eure Freunde.

Discord Betreiber sprechen sich gegen Neonazis aus

Annäherung: Steam und Discord

Demnach erhaltet ihr hier alle Infos, die sich auf die entsprechenden Games beziehen, ganz übersichtlich auf einer Seite bereitgestellt. Im Grunde ist das Feature also recht ähnlich wie das das Games-Hub auf Steam. Witzigerweise ist das aktuelle Update im Steam-Chat, das recht zeitnah erschien, eine Annäherung an Discord. Auch wenn sich der Games-Tab wohl schon seit längerer Zeit in Entwicklung befunden haben wird, ist die beidseitige Annäherung nicht von der Hand zu weisen und bemerkenswert. Wir dürfen gespannt sein, ob es hier noch zu einer weiteren Entwicklung kommt und wie diese aussehen mag.

Vor einiger Zeit hat Discord ein Update veröffenticht, das sogar einen Videochat integriert. Insgesamt haben die Entwickler des Clients also viele Ambitionen. Alles wichtige in der folgenden Story:

Discord Video-Chat ab sofort verfügbar