Discord - Bildschirm-Übertragung und Video-Chat getestet

Discord testet derzeit neue Funktionen. Dazu gehört die Bildschirm-Übertragung im Chat-Fenster sowie Video-Telefonie über Webcams. Ob es die neuen Features für alle Nutzer in die App schaffen, ist noch unklar. Discord gilt als Alternative zu TeamSpeak oder Skype.

Wie geht es mit Discord weiter? Nachdem die Entwickler von Hammer & Chisel bereits einige Änderungen am Design und der Server-Struktur vorgenommen haben, sollen nun neue Funktionen den kostenlosen Dienst verbessern. So soll Discord um eine eingebaute Bildschirm-Übertragung und einen Video-Chat erweitert werden.

UMFRAGE: TS, Discord oder Skype - was nutzt ihr zum Zocken mit Freunden?

Discord bekommt neue Funktionen

Getestet werden die beiden Features derzeit an ungefähr fünf Prozent aller Nutzer. Das entspricht mehreren Hunderttausend. Später in diesem Jahr könnte das Screen-Streaming und Video-Telefonie dann für alle registrierten Nutzer freigeschaltet werden, heißt es in der offiziellen Ankündigung.

Im Mai dieses Jahres knackte Discord die Marke von 45 Millionen aktiven Nutzern. Schuld an dem Boom ist vor allem das Geschäftsmodell: Die Server sind kostenlos, für Premium-Funktionen kann aber im Abonnement gezahlt werden. Discord ist eine Mischung aus TeamSpeak, Skype, Slack und wohl bald auch TeamViewer. Kritisiert werden jedoch die mageren Sicherheitsmaßnahmen: Gespräche und Chatnachrichten werden nicht verschlüsselt und landen auf fremden Servern von Drittanbietern.#

