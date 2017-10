Discord - Abstürze und Fehler mit iOS 11 auf dem iPhone

Apple hat das neue Betriebssystem iOS 11 für mobile Endgeräte freigegeben. Doch das Update läuft noch nicht ganz rund. So treten hier und da einige Fehler auf und es kommt mit diversen Apps zu Abstürzen. Die App von Discord zeigt sich hiervon auch betroffen.

Wie aktuellen Berichten zu entnehmen ist, kommt es zu Zusammenbrüchen und Fehlern innerhalb der App. Es ist demnach nicht reibungslos möglich, Bilder zu versenden oder den Tab zu wechseln, ohne dass die App abstürzt.

Besonders auffällig ist auch ein Problem hinsichtlich der Sprechoptionen für den Voice-Chat. Die bisherige Version, die auf das Betriebssystem iOS 10.3.3. optimiert war, lief reibungslos ohne diese Probleme ab.

Unfortunately this is an iOS 11 bug that we're currently trying to tackle, but I don't have an exact ETA on when a fix will arrive. :(