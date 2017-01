DiRT 4 - Offiziell angekündigt und Release-Termin

Rennspiel-Freunde dürfen sich auf einen neuen Ableger der erfolgreichen DiRT-Rallye-Serie freuen - Koch Media und Codemasters haben nun nach einigen Spekulationen DiRT 4 offiziell angekündigt. Geboten werden unter anderem ein insgesamt deutlich größerer Umfang, über 50 verschiedene Off-Road-Fahrzeuge, ein verbesserter Karrieremodus sowie ein Streckeneditor namens "Your Stage", der es selbst Anfängern erlaubt herausfordernde Strecken zu errichten.

In der Vergangenheit hat Entwickler Codemasters immer wieder Aussagen getätigt, die darauf hindeuteten, dass die Spieleschmiede derzeit an dem Rally-Titel DiRT 4 arbeitet. Nun haben Koch Media und Codemasters das Rennspiel DiRT 4 offiziell angekündigt.

Wie die Verantwortlichen innerhalb einer Pressemittelung bekannt gegeben haben, soll das Off-Road-Rennspiel bereits im Juni 2017 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One erscheinen. Dabei soll DiRT den Reifenspuren des Vorgängers DiRT Rally folgen, allerdings noch größer und umfangreicher daherkommen. Kombiniert werden sollen der Realismus aus DiRT Rally sowie die Zugänglichkeit älterer Serienteile.

Mit dem Rennstrecken-Editor "Your Stage" können sich Spieler eigene Strecke bauen und individuelle Vorstellungen in die Tat umsetzen. Bereits kurz nach dem Bau kann die frisch errichtete Strecke auf Herz und Nieren getestet und befahren werden. Erfahrene Rennspieler dürfen sich an aufwendigere und technisch herausfordernde Strecken wagen, während Anfänger wesentlich einfachere und speziell auf ihren Fähigkeiten basierende Strecken anfertigen können.

DiRT 4 erweitert das bereits bewährte Fundament der Colin Mc Rae Rally-Ableger um neue Wettbewerbe der offiziellen FIA World Rallycross Meisterschaft. Der Fuhrpark erstreckt sich dabei über 50 Fahrzeuge, wie den Subaru WRX STI NR4, den Ford Fiesta R5 bis hin zu Racing Trucks und Buggies. Gefahren werden darf in Australien, Spanien, Schweden, Wales und Michigan. Renn-Veteranen dürfen sich zudem wieder auf ein umfangreiches Tuning-System freuen.

Abgerundet wird das Rennpaket durch die DiRT Academy, hier können verschiedene Techniken sowie Skills erlernt werden und ein verbessertes Racenet mit diversen Ligen und Turnieren und zahlreichen verschiedenen Herausforderungen.

Funktionen:

Über 50 der Off-Road Fahrzeuge, die jemals gebaut wurden - inklusive Ford Fiesta R5, Mitsubishi Lancer Evolution VI, Subaru WRX STI NR4 und Audi Sport quattro S1 E2

- inklusive Ford Fiesta R5, Mitsubishi Lancer Evolution VI, Subaru WRX STI NR4 und Audi Sport quattro S1 E2 Fünf verschiedene Rally-Örtlichkeiten - Australien, Spanien, Michigan, Schweden & Wales

- Australien, Spanien, Michigan, Schweden & Wales Das offizielle Spiel der FIA World Rallycross Meisterschaft - mit Rennen in Montalegre, Lohéac Bretagne, Hell, Holjes & Lydden Hill in einer Vielzahl unterschiedlicher Serien

- mit Rennen in Montalegre, Lohéac Bretagne, Hell, Holjes & Lydden Hill in einer Vielzahl unterschiedlicher Serien Landrush - Kurzstrecken Dirt Track Racing in Pro Buggies, Pro-2 Trucks, Pro-4 Trucks und Crosskart Fahrzeugen in Kalifornien, Nevada und Mexico

- Kurzstrecken Dirt Track Racing in Pro Buggies, Pro-2 Trucks, Pro-4 Trucks und Crosskart Fahrzeugen in Kalifornien, Nevada und Mexico Joyride - Zeitrennen, Schrottrennen, Free-Play Areale und spannende Herausforderungen, um diese an Freunde zu senden

- Zeitrennen, Schrottrennen, Free-Play Areale und spannende Herausforderungen, um diese an Freunde zu senden DiRT Academy - Besuche die DirtFish Rally School in Washington, USA, und erhalte die Skills, Techniken und die Fahrpraxis, um der Beste der Besten zu werden!

- Besuche die DirtFish Rally School in Washington, USA, und erhalte die Skills, Techniken und die Fahrpraxis, um der Beste der Besten zu werden! Karrieremodus - Erschaffe einen Fahrer, absolviere alle Disziplinen, werbe erfolgreich um Sponsoren und baue ein Team mit klaren Zielen und Belohnungen auf

- Erschaffe einen Fahrer, absolviere alle Disziplinen, werbe erfolgreich um Sponsoren und baue ein Team mit klaren Zielen und Belohnungen auf Wettbewerbe - Meistere tägliche, wochen- und monatelange Herausforderungen gegen befreundete Spieler auf der ganzen Welt

- Meistere tägliche, wochen- und monatelange Herausforderungen gegen befreundete Spieler auf der ganzen Welt Das Racenet der nächsten Generation - Live Ladder, Ligen und Turniere, Cross-plattform Bestenlisten und verbessertes CREST Telemetrie System

- Live Ladder, Ligen und Turniere, Cross-plattform Bestenlisten und verbessertes CREST Telemetrie System Tuning - Verbessere Dein Setup, basierend auf deinem Fahrzeug, den Streckenbedingungen und den Wetterkonditionen, um Deinen eigenen Racing-Style perfekt umzusetzen

- Verbessere Dein Setup, basierend auf deinem Fahrzeug, den Streckenbedingungen und den Wetterkonditionen, um Deinen eigenen Racing-Style perfekt umzusetzen Schaden & Reparaturen - Abnutzung und Schäden werden mit einem verbesserten Schadensmodell realitätskonform abgebildet. Schäden können behoben werden, indem Ingenieure und Mechaniker für den Servicebereich des Teams angestellt werden, jedoch haben diese zwischen den Rennen nur einen begrenzten Zeitraum für anfallende Reparaturen zur Verfügung

Seitenauswahl

Infos zu DiRT 4

Siehe auch: Codemasters