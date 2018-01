Dino Crisis 4 - Neues Dino-Survival-Abenteuer bereits in Arbeit?

Werkelt Capcom bereits an einem Nachfolger zum Dino Crisis-Franchise? Die ersten Anzeichen dafür sind erst kürzlich im Netz aufgetaucht.

Dino Crisis war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vor rund 20 Jahren ein echter Überraschungshit. Mit Survival-Einlagen à la Resident Evil und todbringenden Dinos, die es zu bekämpfen galt, konnte sich der Titel einen Platz in den Herzen vieler Spieler sichern.

Dino Crisis 3, mit einem Release im Jahr 2003, sollte vorerst das letzte Abenteuer der Serie werden. Inhaltlich war der Teil leider auch eine rege Enttäuschung im Vergleich zu den Vorgängern. Doch möglicherweise könnte es in Zukunft ein Comeback geben. Der Grund für die jüngsten Spekulationen ist die Aussage, die jüngst auf einem offiziellen Twitter-Account von Capcom getätigt wurde.

If a lot of people wish😊

たくさんの人がそれを望むなら https://t.co/lIcXTaGfQa — カプコン第一開発部 CapcomDev1 Official (@dev1_official) 30. Dezember 2017

So hat ein User kürzlich nachgehakt, ob ein neues Dino Crisis in der Mache sei. Die Antwort dürfte einige Interessenten überrascht haben. Sie räumen ein, dass sie es in Erwägung ziehen, wenn es sich viele Leute wünschen würden. Das ist zwar keine offizielle Ankündigung respektive Bestätigung und dennoch lässt es viele Fans der alten Dinospiele aufhorchen.

Neues Dino Crisis ein Remake?

Potenziell wäre es also möglich, dass wir in den nächsten Jahren wieder etwas zum Franchise serviert bekommen. Ob es dann Dino Crisis 4 wird, ein offizieller Nachfolger, oder möglicherweise ein HD-Remake der ersten Teile, lässt sich bis dato noch nicht eindeutig abschätzen. Letzteres halten wir bei Capcom ebenfalls für möglich. Wünschenswert wäre beispielsweise auch ein Reboot der Marke mit neuen Ansätzen, also ein vollwertiges Remake.