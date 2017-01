Die Spielereihe von Diablo ist mittlerweile in die Jahre gekommen. Passend zum 20. Geburtstag haben die Entwickler bei Blizzard nun ein Video veröffentlicht, das die wichtigsten Eckpunkte des Entwicklungsprozesses Revue passieren lässt.

Diablo zählt heutzutage zu den Klassikern des Action-Rollenspiel-Genres und in puncto Hack and Slay diente das Spiel als Wegbereiter für viele weitere Titel. Tatsächlich wurde Diablo am 31. Dezember 1996 für Windows, Mac und für die PlayStation veröffentlicht.

Diablo ist demnach 20 Jahre alt geworden. Das ist selbstredend ein Grund für die Entwickler bei Blizzard, ihren Titel gegührenden Respekt zu zollen. Und wie funktionierte dies besser als mit einem geeigneten Video? In dem Retrospektive-Video zeigen sie im Detail auf, was die Entwickler mit ihrem Klassiker verbinden.

Hier wird das Franchise aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Die Themen des "rundenbasierten Rollenspiels in Knetanimation" sowie die Anfänge des Titels werden hier ausführlich von den bekannten Entwicklern wie Jeff Kaplan, Bill Roper und David Brevik diskutiert. Zudem erhaltet ihr ein paar Hintergrundinformationen zum Thema Kuh-Level.

Wir haben das vollständige Video in unserer Videokategorie für euch zum Ansehen bereitgestellt.

Seitenauswahl

Infos zu Diablo