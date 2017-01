Diablo 3: Reaper of Souls - Spielt das erste Diablo zum 20. Geburtstag

Anlässlich des 20. Jubiläums der Spielreihe Diablo hat Blizzard eine Überraschung für seine Spieler. Im Jubiläums-Event Darkening of Tristram erweckt der Publisher das erste Diablo in eurem game zum Leben. Mithilfe von Diablo 3-Assets kann sich das etwas eingestaubte Game sogar sehen lassen. Die kompletten 16 Level wurden aufpoliert und sind dann leicht verpixelt spielbar. Die angepasste Kamera, der blecherne Sound und die sich öfter wiederholenden Sounds versprühen nostalgischen Charme.

Sobald ihr den Patch 2.4.3 herunterladen könnt, geht das Event los und wird bis Ende Januar andauern. Für die Fans ist dieser Zeitraum, wenn man den ersten Stimmen glauben kann, viel zu kurz. Wie auch in den vorherigen Patches, gibt es auch dieses Mal weitere Updates für Set- und legendäre Items.

Aber auch für die neue Klasse des Totenbeschwörers, die mit dem neuen, kostenpflichtigen DLC zu erhalten ist, gibt es Kritik.

Am 5. August startet in Diablo 3: Reaper of Souls die nun bereits siebte Season und lockt alle Teilnehmer wie gewohnt mit kosmetischen Items, Begleitern und neuen zu erreichenden Erfolgen. ...